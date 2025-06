Tammy Abraham è pronto a salutare la Roma. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club giallorosso è alle firme finali con il Besiktas per la cessione dell’attaccante inglese. L’accordo tra le parti è ormai definito, con l’ufficialità attesa a breve.Il Besiktas punta su di lui per rafforzare il reparto offensivo in vista della nuova stagione.

Per la Roma, si tratta di un’operazione importante anche sul piano economico, che potrebbe aprire nuove opportunità sul mercato in entrata.

Inoltre il giornalista aggiunge le cifre dell’operazione. L’accordo è stato definito sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 13 milioni, più 2 milioni di bonus legati a obiettivi personali e di squadra. Un’operazione complessiva da 17 milioni che consente alla Roma di liberare spazio in rosa e in bilancio.