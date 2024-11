Pagine Romaniste – La Roma scende in campo nella quarta giornata di Europa League. I giallorossi, ospiti dell’Union Saint-Gilloise di Sebastien Pocognoli presso lo Stade Joseph Marien, non vanno oltre l’1-1. Ivan Juric, in bilico, si è affidato a un’inedita difesa composta da Mancini, Cristante e Angelino. Un esclusione a sorpresa per Hummels che sembrava pronto al debutto dal 1′ con i giallorossi. Proprio il 23 giallorosso illude con un gol di testa, ad anticipare Moris, ma poi Mac Allister trova il pari. Giallorossi a quota 5 punti nel girone.

UNION SG (3-5-2): Moris; Mac Allister, Burgess, Sykes; Niang, Khalaili (69′ Rodriguez), Vanhoutte, Sadiki, Machida; Ivanovic (79′ Boufal), Fuseini (69′ Ait El Hadj)

A disposizione: Chambaere, van der Per, Rodríguez, Rasmussen, Leysen, Castro-Montes, Sykes, Kabangu, Ait El Hadj, Terho, Rodriguez

Allenatore: Sebastien Pocognoli

Squalificati: –

Indisponibili: –

AS ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Cristante, Angeliño; Celik, Le Fée (55′ Pisilli), Koné, El Shaarawy (80′ Zalewski); Baldanzi (80′ Soulé), Pellegrini; Shomurodov (55′ Dovbyk)

A disposizione: Ryan, Marin, Hummels, Abdulhamid, Sangaré, Zalewski, Paredes, Pisilli, Soulé, Dybala, Dovbyk

Allenatore: Ivan Juric

Squalificati: –

Indisponibili: Saelemaekers, Hermoso, Dahl, Ndicka

Marcatori: 62′ Mancini; 77′ Mac Allister

Ammoniti: 4′ Shomurodov; 27′ Celik; 89′ Vanhoutte

Espulsi:

Altro: 1′ di recupero (PT); 3′ di recupero (ST)

LIVE

SECONDO TEMPO

90’+4 – Finisce in pareggio a Bruxelles con la Roma che si fa rimontare il vantaggio di Mancini

90’+2 – Giallo per Sykes che entra da dietro su Pellegrini

90′ – Concessi 3 minuti di recupero

89′ – Giallo per Vanhoutte che entra sulla caviglia di Koné

80′ – Doppio cambio anche per la Roma. Fuori: El Shaarawy e Baldanzi. Dentro: Zalewski e Soulé

79′ – Cambio per l’Union Saint-Gilloise. Fuori Ivanovic per Boufal

77′ – Gol dell’Union Saint-Giolliose. Calcio d’angolo battuto sul secondo palo su cui arriva Mac Allister che pareggia i conti. Nell’occasione Svilar è scivolato nel tentativo di uscita alta

69′ – Doppio cambio per l’Union Saint-Gilloise. Fuori: Fuseini e Khakaili. Dentro: Rodriguez e Ait El Hadj

62′ – GOOOOOOL DELLA ROMA. Dopo un pressing di alcuni minuti arriva il vantaggio giallorosso. Pellegrini dalla trequarti sinistra crossa e trova il numero 23 che, in terzo tempo, anticipa Moris e deposita la sfera in fondo al sacco

55′ – Doppio cambio per la Roma. Fuori: Le Fée e Shomurodov. Dentro: Pisilli e Dovbyk

52′ – Palo di Baldanzi. Azione della Roma a destra che libera il 35 giallorosso al limite dell’area che calcia a giro. Il suo tiro viene parato da Moris su legno

47′ – Respinta corta di Cristante con Vanhoutte che stoppa e calcia al volo. Svilar blocca in due tempi

46′ – Ricomincia il match

PRIMO TEMPO

45’+2 – Finisce 0 a 0 il primo tempo a Bruxelles con la Roma che fatica terribilmente a creare azioni pericolose. L’Union Saint-Gilloise è riuscito a mettere in difficoltà i giallorossi con calci da fermo e ripartenze in velocità

45′ – Concesso un minuto di recupero

29′ – Buona azione della Roma che porta Mancini all’uno contro uno con Machida che gli sale sulla caviglia, per l’arbitro non ci sono gli estremi per il calcio di rigore

27′ – Celik viene ammonito per una trattenuta da dietro a Niang

17′ – Union Saint-Gilloise vicinissimo al gol. Sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Vanhoutte svetta Sykes che da pochi metri mette fuori

4′ – Giallo per Shomurodov per una brutta entrate da dietro su Niang

1′ – Inizia la partita

PRE PARTITA

IN AGGIORNAMENTO

Foto: [Chris Ricco] via [Getty Images].