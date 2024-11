Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Sky Sport, prima del match di Europa League con l’Union SG. Queste le sue dichiarazioni:

La formazione?

Sappiamo che dobbiamo gestire Paulo, mentre Dovbyk ha passato qualche giorno con l’influenza e si è sforzato a Verona. Oggi noi dobbiamo vincere e ci serve positività.

Cristante in difesa?

Hummels è fuori per una scelta tecnica e io metto sempre in campo la formazione migliore per vincere.

Quindi Hummels è definitivamente bocciato?

No, no è solo una scelta scelta per stasera.

La squadra crede in quello che fa?

Io penso che le ultime due partite sono state ottime ma sono successe delle cose strane tra errori nostri e di arbitro. Per noi è importantissimo oggi per alzare il livello di gioco e di concentrazione. Quello che vedo negli allenamenti e nelle partite mi soddisfa ma ora dobbiamo stringere i denti e fare grande prestazione.

Avete lavorato sulle palle in attiva in avanti? Cosa le stanno dando Le Fée e Koné?

Oggi sono difficili le palle in attive perché siamo piccoli, ma c’è da lavorare ancora tanto. Le Fée e Koné stanno crescendo bene e sono una bella coppia e penso che avranno un bel futuro.

