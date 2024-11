Durante il prepartita di Union SG-Roma, El Shaarawy ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni:

Intravedi dei presupposti positivi in questo momento?

Assolutamente si, oggi abbiamo la partita che dobbiamo affrontare nel modo giusto per portare a casa i tre punti che servono oltre alla classifica per il morale.

State dando un’occhiata alla classifica che poteva essere diversa?

Siamo consapevoli che possiamo fare meglio, prima di qualsiasi altro discorso noi possiamo e dobbiamo dare qualcosa in più. Oggi abbiamo la possibilità di fare una prestazione di orgoglio. Da oggi dobbiamo iniziare a fare una serie di risultati utili visto l’ultimo periodo troppo altalenante

Foto: [Alessandro Sabattini] via: [Getty Images]