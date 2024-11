Giovedì alle 18.45 la Roma scenderà in campo in Belgio contro l’Union Saint Gilloise, per la quarta giornata di Europa League. La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali valide per questa giornata. A dirigere la gara dei giallorossi ci sarà Brisard, che sarà affiancato dai due assistenti Auger e Pages. Il quarto uomo sarà Vernice, mentre i rispettivi VAR e AVAR saranno Delajod e Lissorgue.