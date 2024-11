la Roma scenderà in campo a Bruxelles per affrontare l’Union Saint-Gilloise nella quarta giornata. Alla vigilia del match, i giallorossi si preparano con la consueta rifinitura, prevista domani mattina alle 11.30. Alle 16 la partenza per Bruxelles. La conferenza stampa di Juric è prevista alle 19, insieme all’estremo difensore, Mile Svilar.