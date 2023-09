Prosegue il percorso dell’Italia Under 21 nelle gare di qualificazioni all’Europeo del 2025 di categoria. Gli azzurrini cercano la vittoria contro la Turchia dopo lo scialbo pareggio contro la Lettonia. Al Sakarya Ataturk di Adapazari le squadre cercano i tre punti per tentare di arrivare alla Norvegia, attualmente al secondo posto con 3 punti in classifica. Carmine Nunziata, ct dell’Under 21, ha scelto gli 11 iniziali che sfideranno i turchi. Nella formazione titolare non figura Edoardo Bove, unico giocatore della Roma convocato.