Alle 14:20 è previste l’amichevole tra il Giappone e la Turchia. Il ct Kuntz ha scelto la formazione ufficiale e sarà solo panchina per il romanista Zeki Celik. Nelle ultime ore il terzino era stato accostato al Galatasaray, ma Mourinho e la Roma non hanno voluto prendere in considerazione l’offerta.