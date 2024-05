La Roma, come testimoniato dai contenuti pubblicati sui social, è atterrata sul suolo tedesco in vista del ritorno della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen.

I giallorossi adesso si appresteranno a raggiungere la BayArena per le consuete interviste di vigilia, che potrebbe essere ritardate di una quindicina di minuti rispetto al cronoprogramma.