Sul sito ufficiale dell’Atalanta, prossima avversaria della Roma in campionato, sono state pubblicate le informazioni relative ai biglietti per il settore ospiti:

“In ottemperanza alle disposizioni di ONMS e GOS: i residenti nella regione Lazio potranno acquistare biglietti esclusivamente nel Settore Distinti ospiti, e solo se sottoscrittori di fidelity card AS Roma. I tagliandi saranno acquistabili dalle 10 di martedì 7 maggio alle 19 di sabato 11 maggio”.

I tifosi giallorossi sicuramente non mancheranno in una sfida che si presenta come vero e proprio playoff per la Champions League.