Il Messaggero (A. Angeloni) – Il giorno dopo Roma-Fiorentina José Mourinho fa capolino, su Instagram, e, mantenendo il “silenzio”, parla di alcune cose. Parte da Burdisso, con la foto che lo ritrae insieme al suo ex giocatore e ora ds della Viola. C’è una seconda foto, quella dei tifosi della Sud, che dedicano un pensiero allo Special, attraverso uno striscione.

Con quel post, lo Special One vuole anche ricordare alla proprietà Friedkin chi sta dalla parte di chi: perdere José significa perdere questo patrimonio. Le parti non si parlano direttamente, ci pensano gli intermediari: José accetterebbe un biennale. Il post su Instagram si chiude con la foto del braccio del raccattapalle che ha in mano il pizzino consegnato poi a Rui Patricio nei caldi minuti finali, con la Roma sotto assedio dalla Fiorentina. “Quello ero io 50 anni fa. Ben fatto ragazzo”.