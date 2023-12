Il Messaggero (S. Carina) – Un discorso che parte dalla maledizione di Renato Sanches e che si estende a Paulo Dybala, calciatore dal talento smisurato ma che, dall’inizio della sua avventura in giallorosso, ha già saltato 27 partite. Per la prognosi della Joya bisognerà aspettare la giornata di oggi, quando l’argentino svolgerà gli esami di rito per scongiurare l’ennesima lesione al flessore della coscia sinistra.

Da Trigoria e dall’entourage del ragazzo filtra ottimismo, ma con Paulo è sempre meglio andare con i piedi di piombo. Sanches, Dybala, Smalling ma non solo. Perché all’elenco possono aggiungersi Spinazzola, Karsdorp, Pellegrini e l’ultimo arrivato Azmoun. Non c’è partita, quindi, che Mou non parta con l’handicap.