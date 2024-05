Patrice Alberganti, ex giocatore del Nizza, ha rilasciato un’intervista a radio France Blue Azur, parlando del possibile arrivo di Ghisolfi alla Roma:

“Perderlo sarebbe sconcertante. Ha portato a termine tutti gli obiettivi e su di lui c’erano grandi aspettative. Non capisco come mai Ghisolfi sia durato così poco al Nizza visto tutto quello che hanno fatto per prenderlo. Se lui e Farioli devono partire che lo facciano alla svelta così che la società possa sostituirli subito e programmare il futuro”.