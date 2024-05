Rui Patricio è uno dei tanti elementi della Roma che vedrà estinto il suo contratto. Nicolò Schira, esperto di mercato, riporta infatti come la dirigenza giallorossa non ha intenzione di rinnovare l’accordo con il portiere portoghese, che quindi lascerà definitivamente Trigoria dopo tre anni.

Nel mercato il nuovo ds (Ghisolfi?) dovrà trovare il tempo di ricercare anche un buon secondo, che possa coprire le spalle a Svilar ormai titolare senza discussione.

#RuiPatricio will leave #ASRoma as a free agent at the end of the season. #transfers https://t.co/CloKJS7flm

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 14, 2024