Il Messaggero (D. Aloisi) – L’equilibrio di una squadra passa dai centrocampisti. La Roma in estate ha investito tanto per cercare di rivoluzionare quel settore. Sono arrivati Le Fée e Koné per un totale di 43 milioni di euro. Un restyling che finalmente sta iniziando a dare i suoi frutti. Contro la Dinamo Kiev (una settimana fa) Juric ha schierato entrambi i due volti nuovi dal 1′. Una coppia che all’allenatore piace. In panchina ci è andato Bryan Cristante. Una grossa novità rispetto al passato considerando che il numero 4 non finiva fuori in Serie A da maggio 2023.

I due francesi nella prima frazione di gioco hanno dato tanta qualità in mezzo al campo riducendo al minimo gli errori. Enzo ha realizzato il 98% di passaggi riusciti (54/55). Mentre Manu il 94% (35/37). Per ora la coppia Koné-Le Fée è promossa. I due francesi puntano ad imporsi. Arrivati per sostituire Bove ora devono cercare di non far passare Edoardo come un grande rimpianto. Non sarà facile. Le rotazioni in mezzo al campo saranno di fondamentale importanza. Pisilli e Cristante sono sempre al centro del progetto. Resta fuori dai radar Paredes che a gennaio rischia di salutare.