Il Messaggero – Nessun sold out e tanti fischi. Così inizia la serata per la Roma che ormai da oltre un mese si ritrova a giocare in un Olimpico che è sempre meno amico. La Curva Sud dopo giorni di discussione decide di entrare. All’ingresso in campo dei giocatori partono i primi cori: “Tifiamo solo la maglia”. Al momento della lettura delle formazioni arriva un’altra bordata di fischi: tra i più contestati Mancini, Zalewski e Juric. Applausi solo per Koné e Dybala. Mercoledì sera a Trigoria era stato esposto uno striscione contro i calciatori e i Friedkin: “Società di pagliacci, squadra di pipponi. Preparate le valigie e fuori dai cog…”. Uno strappo tra squadra e tifoseria che non riesce a ricomporsi.