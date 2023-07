Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – La Roma a caccia di un centravanti, l’ultimo nome arriva dalla Premier League. Non solo Scamacca quindi, ma anche Dominic Calvert-Lewin, attaccante dell’Everton proposto nelle ultime ore a Tiago Pinto. Il centravanti inglese, 26 anni e 189 centimetri d’altezza, nelle ultime due stagioni non ha avuto fortuna con soli sette gol realizzati.

La sua miglior stagione della carriera risale a tre anni fa quando Carlo Ancelotti guidava l’Everton: con lui 21 gol in 39 partite, 36 reti nelle due stagioni con il tecnico italiano, poi un’involuzione legata a quella della squadra e a tanti infortuni (muscolari e traumatici) che lo hanno penalizzato. È stato proposto, il ragazzo ha voglia di riscatto ma andrà valutata l’operazione anche per i costi. L’affare dovrà essere sempre a costo zero, almeno con un prestito con diritto di riscatto. L’Everton potrebbe essere propenso per cercare o di rivalutarlo oppure di lasciarlo partire definitivamente tra una stagione. Di certo Calvert-Lewin sarebbe ben felice di accasarsi alla Roma di Mourinho.

Lui, il maestro degli indizi. Oppure lo Social One. Sta di fatto che José è un vero e proprio genio della comunicazione anche tramite smartphone. I suoi segnali social sono diventati famosi dalla scorsa stagione, quando ha di fatto creato la tendenza delle foto con le gambe incrociate per comunicare attesa, e magari anche un po’ di insoddisfazione.

Da lì in poi José si è scatenato sul suo profilo Instagram, utilizzato per mandare segnali di mercato alla società, ai tifosi e anche ai media. Perché a volte non servono le parole, ma basta una foto, una didascalia e l’abilità di saper interpretare. E anche stavolta, al di là di chi invece non percepisce la scaltrezza del tecnico e sottolinea la sua serenità sotto il bel sole dell’Algarve, lo Special One ha voluto ribadire la sua volontà di allenare Álvaro Borja Morata Martín.