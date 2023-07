In troppi. La rosa della Roma deve essere sistemata, e per quanto riguarda il ruolo di esterno destro c’è troppo affollamento, soprattutto visto l’arrivo di Kristensen dal Leeds. Gli indiziati a lasciare la Capitale sono Karsdorp o Celik. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Fenerbahce sarebbe interessato proprio al profilo del turco. Il club di Instanbul ha proposto l’acquisto del terzino destro con la formula del prestito onoreso con diritto – obbligo a determinate condizioni – di riscatto fissato attorno ai 7 milioni di euro, cifra che la Roma spese per portarlo in Italia. La formula per ora non convince i giallorossi.