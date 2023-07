Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Prima gli allenamenti individuali nella tournée in Giappone, poi i novanta minuti in panchina nell’amichevole di ieri contro l’Al Nassr. Renato Sanches sta vivendo la sua preparazione estiva non proprio da separato in casa, ma non certo come giocatore fin qui gradito a Luis Enrique. Basti pensare che nell’amichevole precedente lo aveva impiegato come terzino destro, giusto per coprire un buco e inserire un giocatore in formazione.

Il Paris Saint Germain vuole trovargli una sistemazione a titolo definitivo, la Roma continua a monitorarlo per regalare a Mourinho un altro giocatore nel reparto. Solo che i conti ancora non tornano, o meglio, le modalità del trasferimento. Perché la Roma vorrebbe replicare l’operazione della scorsa stagione con Wijnaldum: prestito con diritto di riscatto e parte dell’ingaggio pagato dal club parigino. Inutile dire che se il Psg ci è “cascato” una volta, adesso non è propenso a riproporre la stessa operazione, ma vuole essere sicuro di poter sistemare il portoghese una volta per tutte.

Mourinho era interessato a Kamada, Pinto invece punta al prestito di Sanches. Sfumato Sabitzer, ceduto a titolo definitivo al Borussia Dortmund, il nazionale lusitano è la prima scelta, sebbene lasci ancora perplesso lo staff giallorosso per le sue condizioni atletiche. Ma è chiaro, se non fosse una sorta di scommessa tanti altri club si fionderebbero sul giocatore. Non è una scommessa Dybala, e ci mancherebbe, tra Trigoria e l’entourage filtra ottimismo sul rinnovo di contratto dopo il contatto avuto lunedì scorso tra le parti. Appuntamento alla fine del mese per definire tutti gli aspetti e cercare di chiudere il discorso aumentando l’ingaggio ed eliminando la clausola.

Intanto la Roma sta cercando di chiudere un colpo per le giovanili: principio d’accordo col Real Madrid per il 19enne Julen Jon Guerrero, fantasista e figlio di Julen, leggenda dell’Athletic Bilbao. Come anticipato dal portale spagnolo Relevo, devono ancora essere stilati i contratti e definiti gli ultimi dettagli, ma lato Real danno per praticamente definita l’operazione e la fumata bianca arriverà alla fine della settimana. Julen Jon Guerrero si aggregherà inizialmente alla Primavera come fuori quota, poi Mourinho deciderà se convocarlo in prima squadra o se lasciarlo almeno per i primi mesi a disposizione di Guidi.