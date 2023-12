Domani, 16 dicembre, sarà un anno esatto dalla scomparsa di Sinisa Mihajlovic, che ha lasciato un vuoto incolmabile nella sua famiglia e nell’intero mondo del calcio. Il figlio Dusan, ha rilasciato un’intervista per La Gazzetta dello Sport, dove ha ricordato suo papà Sinisa. Tra gli argomenti affrontati c’è anche il match di domenica prossima tra Bologna e Roma. Queste le sue parole:

“Il Bologna lo ricorderà e io, mamma e Viktorija saremo al Dall’Ara”. Dusan ha sottolineato anche il momento in cui papà Sinisa fu contattato dalla Roma nel 2019: “Gli dissi, papà sei matto? Se vai alla Roma non posso più uscire! E lui mi ha risposto: meglio così stai a casa e non fai cazzate”.