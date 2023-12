Il giorno dopo la straripante vittoria per 3-0 in Europa League contro lo Sheriff, Mourinho smentisce di aver eletto una top 11 dei suoi giocatori. Queste le parole scritte nel post dallo Special One:

“Fake news: il miglior undici di JM, JM sceglie i suoi undici migliori… Notizie false. Non l’ho mai fatto. Mi sono sempre rifiutato di farlo, mi è impossibile farlo e non l’ho fatto. Notizie false. Non l’ho mai fatto e non lo farò mai. Ho avuto tanti top player, ma la cosa più importante è quello che mi hanno dato quei giocatori. Giocatori che mi hanno dato tutto: qualità, fatica, sangue e anima, sono tutti nei miei undici migliori. Tutti quanti. Ecco perché mi sono sempre rifiutato di scegliere i miei undici migliori. Amo i miei giocatori, rispetto i miei giocatori. Notizie false. Per favore rispetta la mia storia e rispetta i miei ragazzi”.