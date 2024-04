Domani la Roma sarà ospite del Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona per la 34esima giornata di Serie A. Gli Azzurri oggi hanno svolto l’allenamento di rifinitura, e hanno iniziato la seduta con attivazione e torello. Olivera si è regolarmente allenato in gruppo e sarà tra i convocati per il match contro i giallorossi. Tuttavia per mister Calzona arriva una brutta notizia: Zielinski ha riportato una lesione muscale e non potrà essere a disposizione.