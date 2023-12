Il nome di Marcos Leonardo continua a suscitare grande interesse in numerosi club di tutta Europa, specialmente dopo la retrocessione del Santos, che di fatti dovrebbe far abbassare il prezzo fissato fino a qualche settimana fa per l’attaccante. Secondo quanto riportato da Goal Brasile, sul talento brasiliano ci sarebbe anche l’interesse dell’Arsenal. Il club di Londra avrebbe già avviato i primi contatti e potrebbe presentare a breve una prima offerta per aggiudicarsi il cartellino del classe ’03 e sbaragliare la concorrenza.