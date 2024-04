La Roma è in partenza per Napoli. I giallorossi affronteranno gli uomini di Calzona domani alle ore 18. La squadra, guidata da De Rossi e capitan Pellegrini, è partita dalla stazione Termini.

On our way to Naples! 🚂 #ASRoma pic.twitter.com/bhW20cog2m

— AS Roma English (@ASRomaEN) April 27, 2024