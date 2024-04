È da poco terminata allo stadio Olimpico di Roma la sfida tra Lazio e Verona per 1-0. La gara, valida per la 34esima giornata di Serie A, è stata decisa dall’ex di giornata Mattia Zaccagni entrato dalla panchina dopo un mese d’assenza per infortunio. Nel prossimo turno di campionato gli uomini di Tudor saranno ospiti del Monza.