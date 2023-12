La Gazzetta dello Sport – La partita di campionato tra Bologna e Roma sarà anche all’insegna del ricordo di Sinisa Mihajlovic. Scomparso esattamente un anno fa, il 16 dicembre 2022, il serbo è stato un calciatore giallorosso dal 1992 al 1994 e durante la sua carriera da allenatore ha guidato il club rossoblù. In vista del match, la curva felsinea è pronta a rendergli omaggio.

Non solo Bologna-Roma. Il weekend di calcio italiano celebrerà la figura di Mihajlovic nel miglior modo possibile. Nel prepartita allo stadio Dall’Ara verrà mostrato un video dei suoi anni in rossoblù, nella Curva Bulgarelli verrà esposto uno striscione-dedica e alla moglie Arianna, che sarà presente allo stadio, verrà donata una fotografia raffigurante Sinisa. Pronte iniziative anche da parte delle altre ex squadre in cui il serbo ha militato, ovvero Lazio e Sampdoria.