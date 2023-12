La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – A Trigoria, la meglio gioventù giallorossa ha la possibilità di mettersi in mostra anche con la prima squadra, e lo Special One ha sempre avuto un occhio di riguardo. Inoltre, quelli che prima erano considerati dei ‘bambini‘, più avanti potrebbero diventare il presente del club, come accaduto ad esempio a Bove.

Niccolò Pisilli rappresenta uno dei 13 baby talenti che José Mourinho ha lanciato nella sua gestione. Cresciuto a Casal Palocco, è arrivato alla Roma a soli nove anni, nel settore giovanile diretto da Bruno Conti, facendo tutta la trafila classica. Si tratta di una mezzala pura dai piedi buoni e spiccato senso del gol, tanto da esordire in A nella scorsa stagione contro l’ Inter e rendersi preso utile anche in Nazionale, con cui ha vinto l’Europeo Under 19, arrivando poi secondo al Mondiale Under 20. Le sue lacrime versate dopo il gol in Europa League hanno intenerito tutta l’Italia calcistica.