La Repubblica – Nessuna squalifica ma una multa di 20mila euro, sia per José Mourinho che per la Roma. Il club e il suo allenatore hanno patteggiato con la Procura della Figc la pena per le frasi del portoghese alla vigilia della sfida col Sassuolo, poi vinta 2-1, quando definì l’arbitro Marcenaro “emotivamente instabile” e accusò Domenico Berardi di essere un giocatore che “destabilizza gli avversari, prende in giro, guadagna rigori inesistenti“. I 40mila euro saranno devoluti all’Ail, Associazione italiana contro leucemle, linfomi e mieloma.