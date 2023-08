Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, ha rilasciato un’intervista a Tribal Football. Tra le dichiarazioni alcune parole spese anche per José Mourinho: “Secondo me ha avuto un impatto positivo. E non solo per quanto riguarda il trofeo che ha vinto. Ci offre anche un esempio dell’importanza che può avere un allenatore”.