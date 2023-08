La Roma ha virtualmente chiuso l’affare Renato Sanches, ma si valutano anche altri profili per il centrocampo. Nelle ultime settimane è rimbalzato il nome di Leandro Paredes. L’argentino però, stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, è in trattativa avanzata col Galatasaray per firmare un contratto fino al 2027. Il centrocampista si trasferirebbe dal PSG per una cifra intorno ai 6 milioni. Il Paris ha già dato il via libera alla cessione del centrocampista, che riflette sull’offerta del club turco.

Ancora nessun accordo con il giocatori per i termini personali, ma le trattative sono in corso. Il giocatore è in contatto anche con la Roma per un possibile ritorno nella Capitale, graditissimo dal classe ’94.

Galatasaray are on the verge of reaching an agreement with Paris Saint-Germain for Leandro Paredes on €6m fee 🟡🔴

No agreement yet with the player on personal terms, talks ongoing. He also has contacts with AS Roma. pic.twitter.com/xp6b1IpRbt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2023