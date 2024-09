Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita persa per 3 a 0 contro la Roma. Le sue parole:

Cosa non ha funzionato.

“Immaginavo una gara in cui stavamo più alti ma eravamo in grado di vincere più duelli. È stata una vittoria meritata per la Roma, abbiamo concesso dei gol troppo facili e abbiamo tenuto poco il pallone e perso troppi duelli”.

È venuto a giocare a Roma con una squadra tanto offensiva.

“La chiave resta sempre quella dei duelli oltre a questo abbiamo giocato contro una grande squadra. Oggi ho schierato una squadra più offensiva ma dobbiamo tenere molto di più il pallone e giocarlo”.

Su Lucca

“Deve crescere su tanti tanti dettagli ad esempio prendere spunto su quello che ha fatto Davis nel secondo tempo”.

Runjaic è intervenuto anche in conferenza stampa:

Come mai ha scelto questa formazione molto offensiva?

“Prima di tutto voglio congratularmi con Juric, penso che questa partita che abbiamo perso non è stata un discorso di sistema, ma nel primo tempo perso duelli importanti, abbiamo concesso gol facili, abbiamo giocato contro la squadra più forte fino adesso”.

Da cosa dipendono questi errori difensivi?

“Rispetto la sconfitta, siamo all’inizio del nostro viaggio, se giochi contro squadre come Roma, Lazio, Milan, Juventus ogni errore può abbatterti. Abbiamo commesso errori banali, lavoriamo su diversi aspetti e vogliamo migliorare. Ma questo processo è anche di adattamento per alcuni giocatori”.

Al momento ci sono alcuni giocatori pronti e altri che hanno bisogno di tempo. Si sono creati due blocchi: è un fatto di condizione fisica?

“Come ho detto, so che alcuni giocatori stanno facendo i loro primi passi in questo campionato. A livello fisico siamo su un ottimo livello, per il resto continueremo a migliorare. Non voglio concentrarmi troppo su questa sconfitta, ma dobbiamo farne tesoro perché è stata una lezione importante che ci aiuterà a migliorare”.