(Pagine Romaniste) – Si riprenderà da dove si era lasciato al Bluenergy Stadium: ovvero dal 72′, minuto in cui Evan Ndicka si è accasciato a terra per un fortissimo dolore al petto. Udinese e Roma avranno quindi 18 minuti più recupero per cercare di cambiare le sorti di una partita interrotta sull’1-1. Prima la rete di Pereyra, poi la risposta dei giallorossi con Lukaku, che oggi non sarà a disposizione di De Rossi a causa di un infortunio rimediato nel ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Milan. Sulla panchina bianconera esordisce Fabio Cannavaro, ex compagno di nazionale di DDR, con cui si è laureato Campione del Mondo nel 2006. I due tecnici non potranno contare sui giocatori già sostituiti, che nel caso dei giallorossi sono Huijsen e Aouar. A guidare l’attacco romanista ci sarà il tridente El Shaarawy-Dybala-Azmoun, mentre restano dubbi in difesa.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy.

CORRIERE DELLO SPORT: Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy.

TUTTOSPORT: Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy.

IL MESSAGGERO: Svilar; Kristensen, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy.

IL TEMPO: Svilar; Celik, Smalling, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy.