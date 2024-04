Corriere dello Sport – Mathias Olivera intensifica il lavoro verso la Roma. Domenica al Maradona arriva la squadra di De Rossi, ieri in campo con il Bologna all’Olimpico, e Francesco Calzona punta a recuperare tutti gli uomini della rosa: la partita è delicatissima, sia per il valore dell’avversario sia perché il Napoli si giocherà la chance residue di agganciare la zona coppe.

A Empoli, il tecnico ha disegnato una linea difensiva in preda all’emergenza più totale,

considerando le squalifiche di Mario Rui e Rrahmani e l’indisposizione notturna della vigilia di Mazzocchi, schierando così dal primo minuto Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus e Natan adattato come terzino sinistro; una formula che non ha portato alcun benaficio.

Domenica, però, Calzona potrà tornare alla formula tradizionale, con Rrahmani al fianco di Jesus e un mancino di ruolo tra Mario Rui e Olivera: tutto dipende da come proseguirà la settimana dell’uruguaiano. Possibile anche qualche cambio a centrocampo: pronti Cajuste e Traore nel caso in cui il tecnico decida di cambiare Anguissa o Zielinski.