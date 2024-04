L’ultimatum di Calzona: ritiro Napoli prima della Roma

Corriere dello Sport (F. Mandarini) – Regole nuove, comportamentali, di base, articolate e precise. Regole che non ammettono repliche e deroghe e che dovranno essere seguite alla lettera, da tutti, fino alla fine per provare a non consegnare al teatro dell’assurdo quella che già ora può essere considerata una stagione paradossale. Balorda. Piena di rimpianti.

Francesco Calzona, però, insegue ancora l’obiettivo delle coppe e non vuole passare per l’uomo che ha sigillato e suggellato la resa: non erano parole di circostanza, quelle pronunciate sabato sera nella sala stampa dello stadio Castellani. Ci crede, pretende che tutti lo facciano e soprattutto che continuino a farlo fino all’ultima briciola di speranza seguendo i suoi metodi.

Il Napoli andrà in ritiro da venerdì, due giorni prima della partita con la Roma; e se la situazione e l’atteggiamento non cambieranno già domenica, sarà lui a chiedere il ritiro prolungato paventato da De Laurentiis dopo Empoli, nel momento estremo di delusione e rabbia.