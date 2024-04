Corriere dello Sport (R. Maida) – Nascosti da giubbotti e cappellini, per coprirsi dal fresco di questa strana primavera, Lukaku e N’Dicka hanno assistito dalla tribuna dell’Olimpico alla sconfitta della Roma. I due sono stati anche inquadrati dalle telecamere nel secondo tempo mentre confabulavano, confrontandosi sulle fasi più concitate della partita. Per Lukaku, che saltò anche la partita d’andata per squalifica, il Bologna è una specie di maledizione in questo campionato.

La lesione muscolare riportata nel primo tempo contro il Milan richiede 10-15 giorni per il recupero completo. Lukaku sta provando ad affrettare i tempi per godersi lo sprint finale al quale poi seguirà l’Europeo con il Belgio. Quanto a N’Dicka, si attendono nuovi test al torace dopo il grande spavento di Udine per valutare la ripresa degli allenamenti. Anche per lui comunque l’attesa non dovrebbe essere molto lunga.