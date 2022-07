Tripi e il suo primo gol con la Roma: “Emozione unica”. Commenta anche Zaniolo: “Grande Pippo!” – FOTO

Per qualcuno la partita contro il Portimonense poteva sembrara la classica amichevole pre-campionato. Per altri, come Filippo Tripi, un motivo in più per giocarsi la maglia della Roma. Lui, che è stato anche il Capitano della Primavera, aveva delle motivazioni in più e le ha tutte messe in campo. Durante il primo tempo è andato in gol con un bel destro di controbalzo che ha portato in vantaggio la Roma. Di seguito il post su Instagram:

“Un’emozione unica…💛❤️“.

Tanti compagni hanno dato seguito commentando e tra questi c’è Nicolò Zaniolo che ha scritto: “Grande Pippo!“. Poi anche Calafiori, Zalewski e Faticanti.