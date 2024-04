Il Tempo (M. Cirulli) – Dopo il pareggio del Maradona la Roma si prepara per la semifinale di Europa League. In vista dell’andata dell’Olimpico con il Bayer Leverkusen De Rossi è fiducioso di poter recuperare Lukaku e Smalling, come dichiarato dopo la gara di Napoli. Contro i tedeschi sulla destra ci sarà Karsdorp: ieri l’olandese non ha preso parte alla trasferta in quanto unica alternativa sulla fascia: non ci saranno infatti né Kristensen, fuori dalla lista UEFA, né Celik che dovrà scontare l’espulsione rimediata con il Milan ai quarti.