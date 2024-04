Daniele De Rossi ha parlato al termine del pareggio con il Napoli ai microfoni di Dazn. Le sue dichiarazioni:

Partita sofferta, con che sensazioni se ne va da questo stadio?

“Il punto vale 1. Prestazione non convincente, partita sottotono contro una squadra molto forte. Loro la preparavano in maniera particolare, hanno tirato fuori l’orgoglio dei campioni”.

Trittico di partite difficile, la Roma esce con un punto importante. Prestazione dei due attaccanti?

“Sì gli episodi fanno la differenza, sono stati protagonisti. Potevano dici fare meglio ma sono contento degli attaccanti che ho. Il primo pensiero deve essere levargli il ritmo e la palla quando ce l’hai tu. Abbiamo tenuto la palla 50/50 ma potevamo farci molto di più”.

Roma in difficoltà sul coprire la palla.

“Stiamo facendo le cose per bene, la marcia è positiva. Sono soddisfatto anche dell’atteggiamento. Non abbiamo coperto bene e concesso troppa profondità soprattutto nel secondo tempo. Possiamo far meglio. Ho dei giocatori che però stanno dentro la nostra stagione, vogliono tirar fuori il meglio. Abbiamo un trittico ancora più difficile ora. Dobbiamo trovare le forze per fare i punti necessari per la Champions”.

Come si colpisce il Bayer?

“Io ritenevo molto forte anche Milan, Brighton e Feyenoord. Preparare partite contro queste squadre è molto difficile, bisogna stare attenti in fase difensiva e farlo giocare senza palla è l’obiettivo. Dobbiamo cercare di fare il meglio in entrambi le fasi. Sono imbattuti ma non sono esistono imbattili”.