Non è passata inosservata l’assenza di Rick Karsdorp tra i convocati della trasferta di questo pomeriggio contro il Napoli. A svelare il motivo di questa scelta l’ha raccontata Filippo Biafora de Il Tempo, che racconta come questa sia stata una decisone per tutelare l’esterno olandese in vista di Roma-Beyer Leverkusen, visto che dovrà partire obbligatoriamente titolare per la squalifica di Celik.