La Roma continua ad allenarsi a Trigoria per preparare la sfida contro l’Empoli di domenica sera all’Olimpico. Intanto sono tornati a disposizione di José Mourinho i nazionali Kristensen e Rui Patricio. Anche Dybala era presente al centro sportivo Fulvio Bernardini, la Joya è stato immortalato in una storia Instagram del giovane 2007 Ricardo Solbes. Le condizioni dell’argentino restano da valutare, ma continua il suo percorso per essere presente nel posticipo di domenica.