Il neo centrocampista della Lazio, Mattéo Guendouzi, oggi ha parlato durante la sua conferenza di presentazione. L’ex Marsiglia ha risposto ad alcune domande sul derby con la Roma. Ecco le sue dichiarazioni:

Può fare qualche promessa? Cosa sa del derby?

“Sono qui per crescere, ma anche per vincere. So che qui lo posso fare. Ho giocato contro Sarri ai tempi dell’Arsenal, lui era al Chelsea, è uno che vuole vincere. Del derby ne ho sentito parlare, sarà una partita importante, ma ne abbiamo tante altre prima ed è meglio concentrarsi su queste”.