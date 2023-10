Dopo la convincente vittoria di ieri sera in Europa League contro il Servette per 4-0, la Roma oggi è tornata in campo in vista della gara di domenica contro il Cagliari. I giallorossi si sono allenati a Trigoria questa mattina alle 11.30 sotto gli occhi di Mourinho e del general manager Tiago Pinto. Regolarmente in gruppo Azmoun e Dybala.

CLICCA QUI PER LA GALLERY COMPLETA