Il ct del Portogallo, Roberto Martinez, non rinuncia all’esperienza di Rui Patricio e ha deciso di convocare l’estremo difensore giallorosso per le sfide a Slovacchia e Bosnia, valevoli per le qualificazioni a Euro 2024. Assente invece Renato Sanches, non al meglio a causa dei problemi muscolari. Le partite sono in programma per il prossimo 13 ottobre e il 16.