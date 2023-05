Mourinho può sorridere. Dopo le belle notizie sul fronte Dybala, oggi arrivano anche su Spinazzola. Il terzino giallorosso si è allenato in gruppo nella seduta odierna e, come riportato da Angelo Mangiante, potrebbe anche partire titolare contro il Siviglia. Da Trigoria dunque le sensazioni sono molto positive: il recupero dell’esterno è sicuramente di buon auspicio visto lo score del classe 1993 in Europa League. Da ricordare il doppio assist col Salisburgo e la rete col Feyenoord. La rifinitura di domani sarà decisiva per capire il minutaggio del treno giallorosso.