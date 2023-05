Il difensore del Siviglia Nianzou, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla finale di Europa League nel corso del Media Day organizzato dalla UEFA. Ecco le sue parole pubblicate oggi sui canali ufficiali del club: “Mi sento bene, sono disponibilie e vediamo cosa succederà. È la mia prima finale della carriera, è qualcosa di meraviglioso. È stata una stagione dura, ma è bello essere in finale. Abbiamo l’Europa League nel sangue, ora dobbiamo vincere e prenderci la coppa. Per me la Roma è una squadra che si difende molto bene, Mourinho è un grande allenatore e dobbiamo stare attenti. La squadra è forte e i tifosi sono incredibili, abbiamo bisogno di loro“.