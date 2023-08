Dopo il pareggio casalingo per 2-2 con la Salernitana, valido per la prima giornata di Serie A, la Roma oggi si è ritrovata a Trigoria per la seduta di allenamento odierno. Lavoro defaticante per chi ha giocato domenica. Sotto gli occhi di Mourinho si sono allenati regolarmente Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala, i due grandi assenti della gara d’esordio, che dovrebbero essere regolarmente a disposizione per la trasferta di Verona.

CLICCA QUI PER LA GALLERY COMPLETA