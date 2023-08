In un estratto dell’intervista che andrà in onda domani sulla pagina Instagram radioseriea in collaborazione con RDS, Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid ha parlato di Mourinho e del lavoro dello Special One. Ecco le sue dichiarazioni:

Ti sorprende il feeling che si è creato istantaneamente tra Mourinho e la tifoseria della Roma?

“Non mi stupisce, perché è Mou è schietto, onesto e un grande allenatore, quindi è riuscito a costruire una fantastica connessione con i tifosi e questo è sicuramente molto positivo, poi lui è riuscito a portare a casa successi importanti con una squadra che non era considerata tra le migliori”.