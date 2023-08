L’operazione Lukaku in casa giallorossa sembra essere più di un’idea. Tiago Pinto è ancora alla ricerca di una punta da regalare a José Mourinho e il nome del belga di proprietà del Chelsea è una ghiotta occasione. Ai margini del progetto tecnico dei Blues, l’ex attaccante di Inter e Manchester United viene valutato tra i 30 e i 40 milioni di euro, con uno stipendio di 12 milioni annui. Costi molto esosi per le casse giallorosse, ma nelle ultime ore del mercato estivo verrà fatto un tentativo per il prestito. Lo riporta Goal.com.