Trigoria, i giallorossi tornano ad allenarsi in vista del match contro l’Atalanta – VIDEO

Dopo la vittoria di ieri sera in Europa League contro il Feyenoord ed il passaggio del turno, i giallorossi tornano a Trigoria per la seduta di allenamento. I ragazzi di Mourinho si sono allenati in due gruppi distinti. Chi ha giocato ieri sera è stato impegnato in una sessione in palestra, mentre sono scesi sul terreno di gioco tutti gli altri. La Roma sarà impegnata nella prossima giornata di Serie A lunedì 24 aprile contro i bergamaschi. Di seguito il video pubblicato dalla società sui social.

Si torna al lavoro in vista di Atalanta-Roma 🐺 pic.twitter.com/X6lWX9oBau — AS Roma (@OfficialASRoma) April 21, 2023