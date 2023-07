Nel secondo giorno del ritiro giallorosso continuano i siparietti tra Matic e Dybala. Infatti dopo i post del serbo nella giornata di ieri, dove saluta Aouar e segna la prima vittoria in allenamento, oggi è toccato all’argentino. Il fantasista nella foto di squadra post vittoria della partitella fa un segno inequivocabile, una “m” con la mano, e chiedendogli dove fosse. Non si è fatta attendere la risposta del centrocampista serbo tramite una storia su Instagram: “Io vinco meritando, tu vinci rubando“. Nella giornata di oggi inoltre sono usciti, sui canali social della Roma, altri video dei due mentre si infastidiscono. In particolare Dybala, che come un fratello minore, provoca l’ex Manchester United rubandogli e lanciandogli gli scarpini per il campo.